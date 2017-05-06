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22:50 (мск), источник: РИА Новости

В Ирландии начали расследование в отношении Стивена Фрая

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Республики Ирландия начали расследование в отношении британского актера Стивена Фрая после того, как один из телезрителей пожаловался на кощунственные комментарии знаменитости в эфире ирландского канала RTE.

Источник: РИА Новости

Сообщается, что подобные заявления Фрая прозвучали в передаче The Meaning of Life («Смысл жизни») в феврале 2015 года. Ведущий задал актеру вопрос о том, что тот хотел бы спросить у Бога, представ пред небесными вратами.

Как ты мог создать мир, в котором столько страдания? Это очень, очень злобно. Почему я должен уважать капризного, злого, глупого бога, который создал мир, настолько полный несправедливости и боли?
Стивен Фрай

В то же время, как сообщает телерадиокорпорация «Би-би-си», позже актер заявил, что «не оскорблял какую-либо отдельную религию».

В 2009 году в Ирландии был принят закон о богохульстве. Он предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 25 тысяч евро. Как отмечает ирландское издание Independent, с момента вступления закона в силу и до сих пор неизвестно ни одного случая, когда дело о богохульстве передавалось в суд. По словам источника газеты, предъявление иска Фраю «очень маловероятно».

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