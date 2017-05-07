Пропавшая 20-летняя пермячка нашлась

20-летняя пермячка, которую больше суток разыскивали родные и друзья, нашлась.

Об этом в соцсетях сообщили близкие молодой девушки: «Катя нашлась. Всем спасибо за помощь!» .

Напомним, жительница Индустриального района ушла из дома вечером в пятницу, 5 мая, и пропала. Родные и друзья опубликовали в соцсетях ориентировку на пропавшую пермячку. Также её поисками занималась полиция, куда обратились близкие девушки.