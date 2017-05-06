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23:27 (мск), источник: РБК - Украина

Главный приз Евровидения 2017 появился на сцене в Киеве

В сети появились фотографии главного приза Евровидения 2017, который вручат победителю финала 13 мая. Снимки хрустального микрофона опубликовали на официальной странице конкурса в Facebook.

«С 2008 года награда победителя Евровидения выглядит одинаково. Сейчас этот трофей находится в киевском Международном выставочном центре и ждет своего следующего обладателя», — отметили организаторы.

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