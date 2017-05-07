Музей Ельцина получил приз премии «Европейский музей года»

Источник: РИА "Новости"

Открытый в Екатеринбурге музей первого президента России Бориса Ельцина получил один из трех главных призов премии «Европейский музей года» (EMYA) — приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Об этом говорится в сообщении на сайте музея.

Кроме того, музей Ельцина вошел в число 46 номинантов премии в ходе юбилейной, 40-й церемонии вручения наград EMYA, которая проходила в хорватском Загребе. Кроме Ельцин-центра в список номинантов вошел также Музейно-творческий кластер «Коломенский Посад». Победителем премии 2017 года стал Музей этнографии (Женева, Швейцария). Особой благодарностью был отмечен Силезский музей (Катовице, Польша). «Музей производит убедительное впечатление дизайном своей экспозиции, выдающимся уровнем мультимедийности, яркой программой публичных лекций и семинаров, отлично организованных временных выставок… Ельцин Центр — это одновременно и мемориал крупного политического деятеля, и хроника драматических эпизодов, оставшихся в памяти современников. Он побуждает посетителей к тому, чтобы делать самостоятельные выводы об истории современной России», — говорится в дипломе.

Музей Ельцина стал первым российским музеем, получившим приз Кеннета Хадсона, отмечается в сообщении музея

В конце 2016 года вокруг роли этого музея в общественной жизни развернулась дискуссия, повод для которой дал режиссер Никита Михалков. 9 декабря на парламентских слушаниях в Совете Федерации он заявил, что в музее «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей». Режиссер предложил скорректировать работу программы музея, для того чтобы показать другую точку зрения. Михалков заявил, что нужна политика, которая внушит детям понимание, что «страна, в которой они живут, — великая страна». Вдова Бориса Ельцина Наина назвала слова Михалкова «лживыми» и не имеющими никакого отношения к Ельцин-центру и к его деятельности. «Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны», — говорилось в заявлении Наины Ельциной. В дискуссию вступил и президент России Владимир Путин, который выступил против «бесконечного» обострения споров вокруг Ельцин-центра. Во время большой пресс-конференции президент рассказал, что он встречался с Никитой Михалковым, а также с одним из учредителей Ельцин-центра Валентином Юмашевым и с дочерью Ельцина Татьяной Дьяченко.

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