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00:47 (мск), источник: ТАСС

В Москве несколько станций метро изменят режим работы 7 и 9 мая

7 мая в центре Москвы пройдет генеральная репетиция военного парада, посвященного Дню Победы, а 9 мая — сам праздничный парад.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Несколько станций метрополитена в Москве изменят режим работы 7 мая в связи с генеральной репетицией военного парада, а также 9 мая, в День Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«7 мая в центре Москвы пройдет генеральная репетиция военного парада, посвященного Дню Победы, а 9 мая — сам праздничный парад. В эти дни режим работы некоторых станций метрополитена будет изменен», — сказали в пресс-службе.

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7 мая с 07:00 мск до окончания генеральной репетиции военного парада в честь Дня Победы и 9 мая с 07:00 мск до окончания парада на Красной площади станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и для пересадки пассажиров. 7 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» (в сторону Никольской улицы), «Китай-город» (в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка).

9 мая в течение всего дня на станции «Парк Победы» вестибюль № 1 будет работать только на выход, а вестибюль № 2 — только на вход. Также в этот день с 12:00 мск до окончания праздничных мероприятий будет ограничен вход на станции метро «Парк Победы», «Кутузовская», «Киевская» Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, «Белорусская» Замоскворецкой и Кольцевой линий.

Кроме того, 9 мая после завершения праздничного салюта и народных гуляний будет ограничен вход пассажиров на станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Китай- город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк культуры» Кольцевой и Сокольнической линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет», «Спортивная» Сокольнической линии.

Администрация метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок 7 и 9 мая.

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