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01:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве началась неделя Евровидения

Вечером в воскресенье пройдет первое мероприятие недели Евровидения: проход участников конкурса по традиционной «красной дорожке». Специально для этой церемонии в центре Киева возле Мариинского дворца развернут «дорожку» рекордной длины — 265 метров.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Неделя песенного конкурса Евровидение — 2017 пройдет в Киеве с 7 по 13 мая. Мероприятия откроются в воскресенье красочным проходом делегаций конкурса по «красной дорожке».

Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — «Celebrate Diversity», который украинские организаторы перевели как «Уважаем разнообразие». Завершится неделя Евровидения 13 мая, когда поздно вечером определится победитель этого конкурса.

Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместятся традиционные для всех конкурсов Евровидение локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

Вечером в воскресенье пройдет первое мероприятие недели Евровидения: проход участников конкурса по традиционной «красной дорожке». Специально для этой церемонии в центре Киева возле Мариинского дворца развернут «дорожку» рекордной длины — 265 метров.

Каждая делегация будет двигаться по красной дорожке около 40 минут, а само действо продлится приблизительно 2,5 часа. В это время представители стран-участников будут останавливаться для фотосессий, давать интервью и автографы для поклонников. Одновременно на «красной дорожке» будут находиться делегации 12 стран.

Затем участники Евровидения направятся к выставочному центру «Парковый» — официальной площадке церемонии открытия, на крыше которого каждая делегация поднимет флаг своей страны, после чего начнется торжественная часть мероприятия.

На церемонии открытия выступит Национальный оркестр народных инструментов Украины, который будет играть попурри хитов Евровидения прошлых лет и аккомпанировать известным артистам. Для представителей прессы каждой страны-участницы, а также аккредитованных фанов Евровидения — 2017 будут отведены специальные зоны.

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В этом году в конкурсе примут участие 42 страны. Россия отказалась от участия и трансляции конкурса из-за запрета въезда в страну российской участнице Самойловой. Несмотря на протесты российской стороны и призывы Европейского вещательного союза (EBU) пересмотреть решение по Самойловой, власти настояли на своем.

В дни Евровидения на главной арене конкурса пройдут девять шоу, практически все билеты на них уже раскуплены. Три главных шоу будут транслироваться в прямом эфире: 9 мая (22.00) первый полуфинал, 11 мая (22.00) второй полуфинал, и «Гранд Финал» — 13 мая (22.00). Во время этих эфиров состоятся зрительские голосования.

За день до прямых эфиров, 8, 10 и 12 мая, пройдут голосования национальных жюри на полуфиналах и финале. На этих мероприятиях будет вестись телевизионная запись, а оценки жюри будут суммироваться с результатами зрительских голосований в прямом эфире.

Еще три шоу состоятся днем в день прямых эфиров, они станут репетицией вечерних шоу. Репетиции полуфиналов состоятся за несколько часов до прямого эфира, а репетиция финального шоу в 14.00. Эти шоу отрыты для зрителей, на них участники конкурса представят те же номера, что и в прямых эфирах.

Рестораны Киева к Евровидению — 2017 составили специальное авторское меню украинской кухни, отражающее гастрономические традиции страны. Специально к неделе Евровидения, с 8 по 14 мая в рамках RESTO WEEK, сто лучших ресторанов Киева, независимо от их направленности, представят свое видение украинской кухни и предложат специальное авторское меню на три различные лояльные ценовые категории: 10 евро, 17 евро и 28 евро.

В меню будут входить два авторских блюда украинской кухни от шеф-поваров и напиток на выбор. Специально к конкурсу в заведениях будут подаваться блюда национальной кухни: сет из телятины, крем-суп, черкасская утка, голубцы из марлина (сорт рыбы), «мильфей с генеральским салом» (слоеный пирог), старинная украинская шпундра (свинина в квасе) с полтавскими галушками. В меню также будут черноморские бычки, рапаны и устрицы, а также закарпатские травы и грибы.

К конкурсу рестораторы изобретут и новые «национальные» напитки — коктейли с забавными названиями Great Oguretsby (Великий огурец) или Baconpower (Сила в сале). Специально для гостей Евровидения был разработан коктейль «Дикое поле» — вдохновили на такую вещь бармена украинские казаки.

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