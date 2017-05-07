В Киеве началась неделя Евровидения

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Неделя песенного конкурса Евровидение — 2017 пройдет в Киеве с 7 по 13 мая. Мероприятия откроются в воскресенье красочным проходом делегаций конкурса по «красной дорожке». Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — «Celebrate Diversity», который украинские организаторы перевели как «Уважаем разнообразие». Завершится неделя Евровидения 13 мая, когда поздно вечером определится победитель этого конкурса. Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместятся традиционные для всех конкурсов Евровидение локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe. Вечером в воскресенье пройдет первое мероприятие недели Евровидения: проход участников конкурса по традиционной «красной дорожке». Специально для этой церемонии в центре Киева возле Мариинского дворца развернут «дорожку» рекордной длины — 265 метров.

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Каждая делегация будет двигаться по красной дорожке около 40 минут, а само действо продлится приблизительно 2,5 часа. В это время представители стран-участников будут останавливаться для фотосессий, давать интервью и автографы для поклонников. Одновременно на «красной дорожке» будут находиться делегации 12 стран. Затем участники Евровидения направятся к выставочному центру «Парковый» — официальной площадке церемонии открытия, на крыше которого каждая делегация поднимет флаг своей страны, после чего начнется торжественная часть мероприятия. На церемонии открытия выступит Национальный оркестр народных инструментов Украины, который будет играть попурри хитов Евровидения прошлых лет и аккомпанировать известным артистам. Для представителей прессы каждой страны-участницы, а также аккредитованных фанов Евровидения — 2017 будут отведены специальные зоны.

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