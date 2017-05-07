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01:54 (мск), источник: Интерфакс

Посещавшим Крым журналистам из РФ запретили приезжать на Евровидение

Советник главы МВД Украины заявил, что бывших в Крыму работников российских СМИ не допустят на территорию страны.

Источник: Reuters

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Представители российских СМИ, посетившие Крым и тем самым нарушившие украинское законодательство, не будут допущены на территорию Украины, подчеркивает советник главы МВД Украины, народный депутат (фракция «Народный фронт») Антон Геращенко.

«Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение» и кто ранее посещал Крым, «не будет допущен на территорию нашей страны», — написал он в фейсбуке в ночь на воскресенье.

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