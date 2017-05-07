Трамп признался, что не останавливается в Нью-Йорке из-за дороговизны

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказался от продолжительного пребывания в Нью-Йорке из соображений экономии: по его словам, задерживаться в этом мегаполисе после каких-либо официальных встреч и других мероприятий слишком дорого.

«Причина, по которой я останавливаюсь в Бедминстере (штат Нью-Джерси), в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в Нью-Йорке намного дороже и создает больше неудобств», — написал президент США в своем Twitter, посетовав на то, что ему приходится приезжать в мегаполис из-за необходимости проводить там встречи.