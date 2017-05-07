Трамп признался, что не останавливается в Нью-Йорке из-за дороговизны
Так президент США объяснил свой отъезд из города в элитный
Так президент США объяснил свой отъезд из города в элитный
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказался от продолжительного пребывания в
«Причина, по которой я останавливаюсь в Бедминстере (штат Нью-Джерси), в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в
В минувший четверг, 4 мая, Трамп встречался в
Как сообщали «Известия», после разговора с Тернбуллом Трамп заявил, что у них «отличные отношения», и подтвердил свое намерение в ближайшем будущем посетить Австралию.