Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Ицхак Адизес: главная беда России может привести к "взрыву"
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
«Сармат» не даст США быстро начать и выиграть войну с РФ – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
11Война в карикатурах
14События недели в фотографиях
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
03:39 (мск), источник: Известия.Ру

Трамп признался, что не останавливается в Нью-Йорке из-за дороговизны

Так президент США объяснил свой отъезд из города в элитный гольф-клуб после встречи с австралийским премьером.

Источник: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказался от продолжительного пребывания в Нью-Йорке из соображений экономии: по его словам, задерживаться в этом мегаполисе после каких-либо официальных встреч и других мероприятий слишком дорого.

«Причина, по которой я останавливаюсь в Бедминстере (штат Нью-Джерси), в этом красивом месте, заключается в том, что пребывание в Нью-Йорке намного дороже и создает больше неудобств», — написал президент США в своем Twitter, посетовав на то, что ему приходится приезжать в мегаполис из-за необходимости проводить там встречи.

В минувший четверг, 4 мая, Трамп встречался в Нью-Йорке с главой австралийского правительства Малколмом Тернбуллом, после чего не стал оставаться в городе, а отправился за 65 км к западу от него — в Бедминстер, где около 13 лет назад приобрел элитный гольф-клуб. На его территории у президента США есть особняк 1939 года постройки, в котором он и останавливается.

Как сообщали «Известия», после разговора с Тернбуллом Трамп заявил, что у них «отличные отношения», и подтвердил свое намерение в ближайшем будущем посетить Австралию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Европа чтит память советских героев
Минобороны оценило обстановку в Сирии после введения меморандума
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Швеция забросила семь шайб в ворота Германии на ЧМХ
WikiLeaks увидела российский след в утечке писем штаба Макрона
Папе Римскому стало стыдно за название «мать всех бомб»
«Спартак» победил «Томь» и ещё на шаг приблизился к чемпионству
В РПЦ одобрили ограничение работы супермаркетов в выходные
Спорт
«Спартак» станет чемпионом России в случае осечки «Зенита» В случае потери очков «Зенитом» в домашнем матче с «Тереком» московский «Спартак» за три тура до финиша станет чемпионом страны
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь