В столице Аргентины появится названная в честь России площадь

«Закон уже принят, место выделено. Примерно через месяц начнем работать над территорией», — приводит ТАСС слова председателя Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильваны Ярмолюк.

Названная в честь России площадь будет расположена в районе Бельграно, где живут в основном аргентинцы с доходами выше среднего. По словам госпожи Ярмолюк, российская сторона выступила с предложением о создании такой площади четыре года назад.