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03:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В столице Аргентины появится названная в честь России площадь

Законодательное собрание Буэнос-Айреса одобрило законопроект о создании площади Российской Федерации на севере города.

Источник: AP 2017

«Закон уже принят, место выделено. Примерно через месяц начнем работать над территорией», — приводит ТАСС слова председателя Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильваны Ярмолюк.

Названная в честь России площадь будет расположена в районе Бельграно, где живут в основном аргентинцы с доходами выше среднего. По словам госпожи Ярмолюк, российская сторона выступила с предложением о создании такой площади четыре года назад.

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