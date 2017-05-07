В «самом бесполезном аэропорту» мира впервые приземлился самолет
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Впервые с момента постройки в аэропорту острова Святой Елены приземлился пассажирский самолет, пишет издание The Times.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Впервые с момента постройки в аэропорту острова Святой Елены приземлился пассажирский самолет, пишет издание The Times.
Аэропорт прозвали самым бесполезным в связи с тем, что на строительство площадки местные власти потратили порядка 285 миллионов фунтов стерлингов (около 370 миллионов долларов), однако первый пассажирский рейс был совершен лишь только сейчас — год спустя после постройки.
Издание отмечает, что аэропорт находится на утесе, поэтому на площадку дует сильный ветер, что затрудняет посадку.
Приземлившийся на острове самолет с 60 пассажирами на борту летел из Южной Африки. Местные власти надеются, что аэропорт будет чаще использоваться после этого рейса.