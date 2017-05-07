В «самом бесполезном аэропорту» мира впервые приземлился самолет

Аэропорт прозвали самым бесполезным в связи с тем, что на строительство площадки местные власти потратили порядка 285 миллионов фунтов стерлингов (около 370 миллионов долларов), однако первый пассажирский рейс был совершен лишь только сейчас — год спустя после постройки.