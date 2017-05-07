Франция запретила держать дельфинов в неволе

4 мая министр подписала более мягкий вариант закона, который вводил строгие правила в области разведения дельфинов в неволе, однако новая версия, опубликованная в субботу, запрещает его полностью, кроме афалин и косаток в авторизованных правительством океанариумах.

Как отметили в министерстве, Руаяль решила ужесточить правила, в частности, после того как узнала о расхожей практике, когда содержащимся в неволе дельфинам дают седативные препараты, чтобы их успокоить.

Защитники окружающей среды приветствовали новый закон: в совместном заявлении пяти НКО, занимающихся охраной моря, он назван «историческим прорывом для Франции».

Недовольство выражают владельцы дельфинариев. Закон будет стоить им денег, так как увеличивает в два с половиной раза минимальные размеры бассейнов, в которых должны содержаться дельфины. Он также содержит запрет на использование в бассейнах хлорированной воды и физические контакты между животными и посетителями.

В долгосрочной перспективе, заявил глава крупного французского дельфинария агентству Франс пресс, закон означает, что подобные заведения скорее всего исчезнут полностью.