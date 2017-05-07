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08:47 (мск), источник: Nur.kz

Дарига Назарбаева празднует 54 день рождения

Старшая дочь президента РК родилась 7 мая 1963 года.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Дарига Назарбаева, старшая дочь президента Казахстана, в день защитника Отечества празднует свой 54 день рождения.

Будущий политический деятель Республики Казахстан родилась 7 мая 1963 в городе Темиртау Карагандинской области.

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7 октября 1983 года Назарбаева вышла замуж за Рахата Алиева.

В 1985 году у супругов родился первый сын Нурали Алиев, в 1990 году — второй сын Айсултан Назарбаев, а в 2000 году — дочь Венера.

В 1985 году Дарига Назарбаева закончила Казахский государственный университет имени Кирова, а в 1990 году поступила в аспирантуру МГУ.

В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Политическая борьба в Италии вокруг принятия республиканской конституции 1947 года».

А в 1998 году Дарига Назарбаева защитила в МГУ диссертацию «Демократизация политических систем в новых независимых государствах» и получила ученую степень доктора политических наук.

Назарбаева владеет казахским, русским, английским, итальянским и немецким языками.

Свою карьеру Дарига Назарбаева начала в 1992 году в качестве вице-президента детского благотворительного фонда «Бобек».

Нурсултан Назарбаев и Дарига Назарбаева на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II и ее мужем принцем Филиппом.

В начале 1994 года была назначена директором Национального телевизионного информационного агентства «Хабар».

Позже Назарбаева занимала пост председателя исполнительного комитета, была лидером партии «Асар», которая позднее была переименована в «Нур Отан», в январе 2012 года она была избрана вице-спикером мажилиса парламента Республики Казахстана и руководителем парламентской фракции партии «Нур Отан».

С 15 сентября 2016 года Дарига Назарбаева — депутат сената парламента Республики Казахстан и была единогласно избрана главой комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената.

В рейтинге влиятельнейших женщин Казахстана в 2013 году она заняла первое место.

Дарига Назарбаева активно занималась не только политической деятельностью, но и музыкальной.

По ее словам, голос ей поставила профессиональный педагог алматинской оперы Надия Шарипова, воспитавшая известного тенора Алибека Днишева.

Дарига Назарбаева регулярно появлялась на экранах казахстанских телеканалов в качестве певицы.

Она давала множество благотворительных концертов, в том числе на сцене Большого Театра в Москве, в ее репертуаре русские романсы, оперные арии, казахские народные песни, а также песни Джо Дассена.

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