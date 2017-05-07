Дарига Назарбаева празднует 54 день рождения
Старшая дочь президента РК родилась 7 мая 1963 года.
Старшая дочь президента РК родилась 7 мая 1963 года.
Дарига Назарбаева, старшая дочь президента Казахстана, в день защитника Отечества празднует свой 54 день рождения.
Будущий политический деятель Республики Казахстан родилась 7 мая 1963 в городе Темиртау Карагандинской области.
7 октября 1983 года Назарбаева вышла замуж за Рахата Алиева.
В 1985 году у супругов родился первый сын Нурали Алиев, в 1990 году — второй сын Айсултан Назарбаев, а в 2000 году — дочь Венера.
В 1985 году Дарига Назарбаева закончила Казахский государственный университет имени Кирова, а в 1990 году поступила в аспирантуру МГУ.
В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Политическая борьба в Италии вокруг принятия республиканской конституции 1947 года».
А в 1998 году Дарига Назарбаева защитила в МГУ диссертацию «Демократизация политических систем в новых независимых государствах» и получила ученую степень доктора политических наук.
Назарбаева владеет казахским, русским, английским, итальянским и немецким языками.
Свою карьеру Дарига Назарбаева начала в 1992 году в качестве
Нурсултан Назарбаев и Дарига Назарбаева на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II и ее мужем принцем Филиппом.
В начале 1994 года была назначена директором Национального телевизионного информационного агентства «Хабар».
Позже Назарбаева занимала пост председателя исполнительного комитета, была лидером партии «Асар», которая позднее была переименована в «Нур Отан», в январе 2012 года она была избрана
С 15 сентября 2016 года Дарига Назарбаева — депутат сената парламента Республики Казахстан и была единогласно избрана главой комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената.
В рейтинге влиятельнейших женщин Казахстана в 2013 году она заняла первое место.
Дарига Назарбаева активно занималась не только политической деятельностью, но и музыкальной.
По ее словам, голос ей поставила профессиональный педагог алматинской оперы Надия Шарипова, воспитавшая известного тенора Алибека Днишева.
Дарига Назарбаева регулярно появлялась на экранах казахстанских телеканалов в качестве певицы.
Она давала множество благотворительных концертов, в том числе на сцене Большого Театра в Москве, в ее репертуаре русские романсы, оперные арии, казахские народные песни, а также песни Джо Дассена.