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09:02 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярск привезли мощи сразу нескольких великих святых

Поклониться им можно в будние дни с 7.30 до 19.00 в храме Иоанна Предтечи.

В Красноярск привезли из Рима мощи величайших святых.

Уникальные реликвии будут храниться в храме Иоанна Предтечи (Горького, 27). Это — пожертвование церкви.

Вот список святых: великомученик Георгий Победоносец (ему молятся на победу от врагов и в спорте), святитель Василий Великий (молятся о даровании щедрого урожая), святитель Иоанн Златоуст (к его помощи прибегают при душевных недугах, в состоянии отчаяния), мученик Вонифатий (молятся при недуге пьянства), мученики Киприан и Устиния (часто прибегают к молитвенной помощи в борьбе с нечистыми духами), преподобный Антоний Великий (молятся о даровании смирения, укреплении веры и телесном здравии), преподобная Мария Египетская (молятся о преодолении блудной страсти, о даровании осознания своих грехов и покаянии), преподобный Савва Освященный (молятся о чадородии).

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