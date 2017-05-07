Чудотворную икону Божией Матери провезли по воинским частям Хабаровска

Хабаровск, 7 мая, AmurMedia.

Чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение» посетила накануне воинские части Хабаровского военного газнизона. Кроме этого святыня была принесена в четыре воинские части на Комсомольской трассе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационно-просветительский портал Хабаровской епархии.

Икону сопровождали руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами РФ протоиерей Евгений Колупаев и сотрудник отдела иерей Андрей Мешков.

В воинской части Волочаевского городка были совершены молебен, а также крестный ход с чудотворной иконой по территории части.

5 мая святыня была принесена еще в четыре воинские части, находящиеся на Комсомольской трассе.