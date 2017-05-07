Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
Местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на
Местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на
АСТАНА, 7 мая — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщила
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В Карагандинской,
В Алматинской области местами ожидается гроза, град, усиление ветра — 17−22 м/с.
В Павлодарской, днем
В Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки — 2 градуса, усиление
В Астане днем тоже ожидается усиление
Помимо этого, в ближайшие сутки 7 мая в связи с прогнозом сильных дождей на реках