Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях ожидается усиление ветра — 15−20, порывы — 23−28 м/с, в Северо-Казахстанской, Костанайской областях днем гроза.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра — 15−20 м/с, гроза.

В Алматинской области местами ожидается гроза, град, усиление ветра — 17−22 м/с.

В Павлодарской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра — 15−20 мс.

В Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки — 2 градуса, усиление юго-западного ветра — 15−20, порывы — 23−28 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

В Астане днем тоже ожидается усиление юго-западного ветра — 15−20 м/с. Ночью на поверхности почвы заморозки — 2 градуса.