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08:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

Местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра, на юго-востоке возможен град, лишь на западе страны погода без осадков.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

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В Астане ожидаются заморозки

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях ожидается усиление ветра — 15−20, порывы — 23−28 м/с, в Северо-Казахстанской, Костанайской областях днем гроза.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра — 15−20 м/с, гроза.

В Алматинской области местами ожидается гроза, град, усиление ветра — 17−22 м/с.

В Павлодарской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра — 15−20 мс.

В Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки — 2 градуса, усиление юго-западного ветра — 15−20, порывы — 23−28 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

В Астане днем тоже ожидается усиление юго-западного ветра — 15−20 м/с. Ночью на поверхности почвы заморозки — 2 градуса.

Помимо этого, в ближайшие сутки 7 мая в связи с прогнозом сильных дождей на реках Южно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областей ожидается формирование паводков, склонового стока.

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