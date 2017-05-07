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08:50 (мск), источник: Интерфакс

В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — В Финляндии впервые пройдет марш «Бессмертного полка», разрешенное властями шествие начнется в Хельсинки 9 мая в 18 часов от монумента Сибелиусу и продолжит движение по набережной улице до церкви Святого Николаоса, сообщила организатор мероприятия Дарья Скиппари-Смирнов из Хельсинки.

Источник: РИА "Новости"

«В День Победы, 9 мая мы пройдем в антифашистском шествии, неся фотографии своих героев, воевавших во Второй Мировой войне против фашизма», — говорится в приглашении принять участие в мероприятии.

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Как подчеркивается в приглашении, «Это мероприятие не против Финляндии или финнов, наоборот, мы делаем это вместе с финнами, и это является жестом мира и примирения. Мы приглашаем финнов поддержать наше шествие, и хотя наши предки воевали против друг друга — не допустим же повторения этой чудовищной ошибки. Может быть, пришло время опустить оружие и вспомнить вместе наших дедов, пожертвовавших своими жизнями ради лучшего будущего своих детей!».

Как рассказал в воскресенье «Интерфаксу» финский правозащитник Йохан Бекман (Johan Backman), несмотря на то, что «определенные антироссийской круги в Финляндии» выступили против шествия, «финские власти намерены всеми силами защитить мероприятие и гарантировать его мирное проведение».

Я считаю, что инициатива хорошая. В Хельсинки живёт очень много русских, но пока общих мероприятий к Дню Победы не было. Сейчас все желающие могут участвовать в акции “Бессмертный полк”. Это наглядное свидетельство высокого уровня российско-финских отношений
Йохан Бекман (Johan Backman)
Финский правозащитник

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Комментарии
4
Андрей Гончаров
Какие молодцы. Норвегия, США. Что-то осталось хорошее у людей.
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А Б
Шествие «Бессмертного полка» в Финляндии можно только приветствовать, хотя бы потому, что оно будет проходить на основе искренних волеизъявлений граждан страны и не политизировано властями.
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Мастер
хорошая тема для примирения между народами.Полякам надо тоже так поступить,а не истерить в постоянстве...
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