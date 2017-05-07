В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»

«В День Победы, 9 мая мы пройдем в антифашистском шествии, неся фотографии своих героев, воевавших во Второй Мировой войне против фашизма», — говорится в приглашении принять участие в мероприятии.

Как подчеркивается в приглашении, «Это мероприятие не против Финляндии или финнов, наоборот, мы делаем это вместе с финнами, и это является жестом мира и примирения. Мы приглашаем финнов поддержать наше шествие, и хотя наши предки воевали против друг друга — не допустим же повторения этой чудовищной ошибки. Может быть, пришло время опустить оружие и вспомнить вместе наших дедов, пожертвовавших своими жизнями ради лучшего будущего своих детей!».

Как рассказал в воскресенье «Интерфаксу» финский правозащитник Йохан Бекман (Johan Backman), несмотря на то, что «определенные антироссийской круги в Финляндии» выступили против шествия, «финские власти намерены всеми силами защитить мероприятие и гарантировать его мирное проведение».