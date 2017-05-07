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08:00 (мск), источник: Вести.Ru

В России отмечают День радио

В России 7 мая отмечается День радио. В основу праздника лег эпизод из деятельности выдающегося русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова (1859−1905).

Источник: РИА "Новости"

7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему.

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Она была пригодна для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи.

Первые нерегулярные радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года — из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и других городах.

С 1929 года из Москвы началось регулярное иновещание — трансляция радиопередач на зарубежные страны. В 1970-е годы радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран.

Праздновать день рождения радио стали не сразу.

Впервые по-настоящему торжественно и широкомасштабно был отмечен лишь тридцатилетний юбилей радио в мае 1925 года

Однако официальным ежегодным государственным праздником День радио стал в 1945 году, в пятидесятилетний юбилей изобретения радио, передает ТАСС.

Возьмут ли тебя в радиоведущие?

В День радио мы предлагаем пройти тест, который поможет выяснить, готовы вы стать звездой эфира или нет.

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