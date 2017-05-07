В России отмечают День радио

7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему.

Она была пригодна для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи.

Первые нерегулярные радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года — из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и других городах.

С 1929 года из Москвы началось регулярное иновещание — трансляция радиопередач на зарубежные страны. В 1970-е годы радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран.

Праздновать день рождения радио стали не сразу.