В России отмечают День радио
В России 7 мая отмечается День радио. В основу праздника лег эпизод из деятельности выдающегося русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова (1859−1905).
В России 7 мая отмечается День радио. В основу праздника лег эпизод из деятельности выдающегося русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова (1859−1905).
7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского
Она была пригодна для надежного обмена информационными сигналами. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи.
Первые нерегулярные радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года — из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и других городах.
С 1929 года из Москвы началось регулярное иновещание — трансляция радиопередач на зарубежные страны. В 1970-е годы радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран.
Праздновать день рождения радио стали не сразу.
Однако официальным ежегодным государственным праздником День радио стал в 1945 году, в пятидесятилетний юбилей изобретения радио, передает ТАСС.
Возьмут ли тебя в радиоведущие?
В День радио мы предлагаем пройти тест, который поможет выяснить, готовы вы стать звездой эфира или нет.