Электроснабжение в Астане восстановлено после крупной аварии на подстанции

В Астане устранена авария на подстанции, из-за которой вечером 6 мая остались без света несколько микрорайонов столицы.

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«По состоянию на 10:00 7 мая повреждения в кабельном канале, произошедшие в результате возгорания, устранены силами АО “Астана-РЭК”. Электроснабжение потребителей восстановлено. Просим прощения за временные неудобства», — сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

Из-за возгорания в кабельном канале без электричества остались жители микрорайонов Ак-Булак 1,2,3, проспекта Момышулы, микрорайоны 4,5 и район ТЦ «Евразия».

На место ЧП выезжал аким города Асет Исекешев. Он поручил создать комиссию по выявлению причин инцидента и принять меры по недопущению подобных ситуаций на всех объектах энергообеспечения столицы.