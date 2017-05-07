Электроснабжение в Астане восстановлено после крупной аварии на подстанции
На устранение последствий возгорания в кабельном канале ушла вся ночь.
На устранение последствий возгорания в кабельном канале ушла вся ночь.
В Астане устранена авария на подстанции,
«По состоянию на 10:00 7 мая повреждения в кабельном канале, произошедшие в результате возгорания, устранены силами АО “Астана-РЭК”. Электроснабжение потребителей восстановлено. Просим прощения за временные неудобства», — сообщили в
На место ЧП выезжал аким города Асет Исекешев. Он поручил создать комиссию по выявлению причин инцидента и принять меры по недопущению подобных ситуаций на всех объектах энергообеспечения столицы.