Самый масштабный парад в истории страны начался в Астане
Вооруженные силы Казахстана празднуют 25-летие.
Вооруженные силы Казахстана празднуют 25-летие.
Сегодня, 7 мая, в Астане проходит самый масштабный военный парад — он посвящен 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана, сообщает NUR.KZ.
Открыл парад президент Казахстана — верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев.
Он поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества и приближающимся Днем Победы — в ответ войны проскандировали троекратное «УРА».