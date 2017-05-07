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09:57 (мск), источник: Nur.kz

Самый масштабный парад в истории страны начался в Астане

Вооруженные силы Казахстана празднуют 25-летие.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Сегодня, 7 мая, в Астане проходит самый масштабный военный парад — он посвящен 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана, сообщает NUR.KZ.

Открыл парад президент Казахстана — верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев.

Он поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества и приближающимся Днем Победы — в ответ войны проскандировали троекратное «УРА».

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