Самый масштабный парад в истории страны начался в Астане

Сегодня, 7 мая, в Астане проходит самый масштабный военный парад — он посвящен 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана, сообщает NUR.KZ.

Открыл парад президент Казахстана — верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев.

Он поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества и приближающимся Днем Победы — в ответ войны проскандировали троекратное «УРА».