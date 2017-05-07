9 мая во Владивостоке на шесть часов ограничат движение авто

Во вторник, 9 мая, во Владивостоке будут ограничены парковка и движение автотранспорта на время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Ограничения вступят в силу в 9.00 и продлятся до 15.00.

Движение и парковка транспортных средств будут запрещены на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до дома № 73 по улице Светланская;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;.

— по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Семеновская;.

— по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;.

— по улице Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2 по улице Батарейная;.

— по улице Верхнепортовая: от дома № 2 по улице Верхнепортовая до дома № 30 по улице Верхнепортовая;.

— по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Помимо этого, парковка и движение машин будут ограничены с 6.00 до 16.00 по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а по Океанскому проспекту до дома № 73 по улице Светланская и по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская.

Желающим полюбоваться праздничным салютом владивостокцам рекомендуют заранее продумать маршрут, так как вечером также запланировано введение ограничений на некоторых дорогах. Так, движение и парковка будут запрещены с 21.30 до 23.00:

— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом..

Для удобства автомобилистов на протяжении всего дня будет организован объезд по улицам Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.