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10:15 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«Ильичевец» сменит название

Болельщики футбольного «Ильичевца» проголосовали за новое название клуба.

Источник: Telegraf.com.ua

Болельщики клуба первой украинской лиги «Ильичевец» (Мариуполь) приняли участие в голосовании за новое название клуба. С 1 апреля по 1 мая на клубном сайте фаны могли проголосовать за один из двух вариантов — «Мариуполь» и «Металлург».

В итоге, за название «Мариуполь» проголосовали 1035 посетителей клубного сайта, а за «Металлург» — 661. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Паралельно проходил опрос и на городском сайте 0629.com.ua. За название «Мариуполь» отдали свои голоса 54% респондентов, а за «Металлург» — 45%. По окончании текущего сезона инвесторы клуба, проанализировав итоги голосования, примут решение по переименованию.

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