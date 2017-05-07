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10:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Изобретение украинских хирургов удешевит операции на сердце в десятки раз

Специалисты придумали новый вид сердечного клапана. Изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинцы создали новый вид сердечного клапана из высокопрочного нитинола, который позволит сделать операции в десятки раз дешевле, сообщает ZN.UA.

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Как сообщил глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии, профессор Илья Емец, изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.

«Нитинол может восстанавливать заданные параметры при нагреве, обретая форму ажурной конструкции внутри сосуда. Стоимость операции в мюнхенской клинике составляет как минимум €40 тысяч, причем львиная доля этой суммы приходится на высокотехнологичный имплантат», — рассказал специалист.

Нитинол — сплав титана (Ti-44+) и никеля (Ni-63), обладающий высокой коррозионной и эрозионной стойкостью. Процентное содержание титана — 45%, никеля — 55%, что соответствует формуле TiNi, то есть количества атомов равны.

Внедрение производства клапанов в профильных учреждениях НАН позволит в десятки раз удешевить операцию. «Совместно с учеными НАН Украины мы обсуждаем вопрос создания медико-инженерного центра», — отметил он.

Профессор также рассказал об инновации украинских хирургов — совершенно новом типе сердечного клапана.

«Назвали его геймлих (по фамилии немецкого ученого, разработавшего оригинальный регулирующий клапан для трубопроводов, по которым проходят жидкости). Случилось так, что у нас просто не было выхода. Ребенок очень маленький, и нужно либо пересаживать сердце, либо он просто умрет. И тогда мы применили сердечный клапан, сконструированный по принципу Геймлиха. Как говорят, голь на выдумки хитра. Недавно меня пригласили представить этот опыт на ежегодном конгрессе кардиохирургов в Лондоне. Нашим изобретением заинтересовались также мюнхенские коллеги», — отметил Емец.

Ранее член правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый заявил в эфире Голоса Столицы, что ситуация с финансированием медицинской сферы слишком жалкая, чтобы ожидать улучшений.

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