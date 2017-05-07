Изобретение украинских хирургов удешевит операции на сердце в десятки раз
Специалисты придумали новый вид сердечного клапана. Изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.
Специалисты придумали новый вид сердечного клапана. Изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украинцы создали новый вид сердечного клапана из высокопрочного нитинола, который позволит сделать операции в десятки раз дешевле, сообщает ZN.UA.
Как сообщил глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии, профессор Илья Емец, изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.
«Нитинол может восстанавливать заданные параметры при нагреве, обретая форму ажурной конструкции внутри сосуда. Стоимость операции в мюнхенской клинике составляет как минимум €40 тысяч, причем львиная доля этой суммы приходится на высокотехнологичный имплантат», — рассказал специалист.
Нитинол — сплав титана (Ti-44+) и никеля (Ni-63), обладающий высокой коррозионной и эрозионной стойкостью. Процентное содержание титана — 45%, никеля — 55%, что соответствует формуле TiNi, то есть количества атомов равны.
Внедрение производства клапанов в профильных учреждениях НАН позволит в десятки раз удешевить операцию. «Совместно с учеными НАН Украины мы обсуждаем вопрос создания
Профессор также рассказал об инновации украинских хирургов — совершенно новом типе сердечного клапана.
«Назвали его геймлих (по фамилии немецкого ученого, разработавшего оригинальный регулирующий клапан для трубопроводов, по которым проходят жидкости). Случилось так, что у нас просто не было выхода. Ребенок очень маленький, и нужно либо пересаживать сердце, либо он просто умрет. И тогда мы применили сердечный клапан, сконструированный по принципу Геймлиха. Как говорят, голь на выдумки хитра. Недавно меня пригласили представить этот опыт на ежегодном конгрессе кардиохирургов в Лондоне. Нашим изобретением заинтересовались также мюнхенские коллеги», — отметил Емец.
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