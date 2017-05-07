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09:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Шарыпово спасатели поймали бегающую во дворе дома дикую косулю

Животное передали в частный зоопарк.

В Шарыпове спасатели выловили дикую косулю во дворе частного дома. Информация об этом появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Необычный инцидент произошел 6 мая на ул. Кирова. Местные жители позвонили в службу и сообщили, что по территории усадьбы бегает косуля. Самостоятельно поймать животное они не решились, поэтому им пришлось обратиться за помощью.

Приехавшие на место спасатели поймали косулю и передали ее в частный зоопарк. В службе уточнили, что ранее заявок на отлов таких животных не поступало. Как дикая косуля оказалась в жилом секторе, не уточняется.

Добавим, спасатели весьма часто выезжают на помощь животным в Красноярском крае. Так, в начале декабря в Шарыпове специалисты сняли с дерева кота, который не смог спуститься вниз, и вытащили из подвала коня. В конце сентября зеленогорские спасатели помогли собаке, которая провалилась в колодец теплотрассы.

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В Шарыпово спасатели поймали бегающую во дворе дома дикую косулю
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