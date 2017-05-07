Жители Новосибирска готовятся к «Бессмертному полку»
Есть такая теория: событие становится историей через три поколения. От деда до внука. Великая Отечественная для нас еще не история. Время живой памяти не ушло.
Есть такая теория: событие становится историей через три поколения. От деда до внука. Великая Отечественная для нас еще не история. Время живой памяти не ушло.
Про эту войну мы не просто читали. Нам рассказывали — те, кто ее прошел. О войне. И о тех, кто не вернулся. Но подарил нам эту Победу. И жизнь. Зачастую отдав за нее свою. Многие тогда были моложе, чем мы сейчас.
Во имя тех, кто вернулся, и тех, кто остался там, 9 мая мы снова встанем в строй.
С портретами в рост или фотографиями на мелком клочке.