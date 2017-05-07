Жители Новосибирска готовятся к «Бессмертному полку»

Про эту войну мы не просто читали. Нам рассказывали — те, кто ее прошел. О войне. И о тех, кто не вернулся. Но подарил нам эту Победу. И жизнь. Зачастую отдав за нее свою. Многие тогда были моложе, чем мы сейчас.

Кто-то и из наших детей еще сохранит в своей памяти живые рассказы победителей. Со слезами на глазах и комом в горле.

Во имя тех, кто вернулся, и тех, кто остался там, 9 мая мы снова встанем в строй.

С портретами в рост или фотографиями на мелком клочке. Черно-белыми или выцветшими от времени. Миллионы преданы земле, но по-прежнему живы. Потому что мы о них помним. Они в бессмертном полку. И он снова пройдет в день Победы по всем городам России. Как готовятся к шествию новосибирцы — расскажет корреспондент «Вестей» Виктория Шмидт.