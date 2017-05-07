Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
В ГД считают, что "нормальные люди" не поддержат "Смертный полк"
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
РФ готовит ядреный ответ на «быстрый глобальный удар» США – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
14:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Новосибирска готовятся к «Бессмертному полку»

Есть такая теория: событие становится историей через три поколения. От деда до внука. Великая Отечественная для нас еще не история. Время живой памяти не ушло.

Источник: Вести - Новосибирск

Про эту войну мы не просто читали. Нам рассказывали — те, кто ее прошел. О войне. И о тех, кто не вернулся. Но подарил нам эту Победу. И жизнь. Зачастую отдав за нее свою. Многие тогда были моложе, чем мы сейчас.
Кто-то и из наших детей еще сохранит в своей памяти живые рассказы победителей. Со слезами на глазах и комом в горле.
Во имя тех, кто вернулся, и тех, кто остался там, 9 мая мы снова встанем в строй.

С портретами в рост или фотографиями на мелком клочке. Черно-белыми или выцветшими от времени. Миллионы преданы земле, но по-прежнему живы. Потому что мы о них помним. Они в бессмертном полку. И он снова пройдет в день Победы по всем городам России. Как готовятся к шествию новосибирцы — расскажет корреспондент «Вестей» Виктория Шмидт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчина скончался на пороге Центральной районной больницы в Куйбышеве
Wikileaks заявила о российском следе во взломанной почте Макрона
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Сборная России обыгрывает Италию после первого периода на ЧМ
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией
Боевики ИГ напали на базу в Ираке, где размещены военные из США
Ле Пен и Макрон проголосовали на выборах во Франции
В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»
Спорт
Словения сотворила суперкамбэк, Чехия разнесла Белоруссию Рассказываем о втором дне чемпионата мира
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь