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09:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Главу красноярского телеканала вызвали в СК из-за репоста в соцсети

Правоохранители могут завести дело по статье УК «оскорбление чувств верующих».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Генеральный директор красноярского телеканала ТВК Вадим Востров рассказал о вызове в Следственный комитет из-за репоста в соцсети. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Вострова, ему позвонил следователь и заявил, что в СК поступило заявление «от православного гражданина». Позже выяснилось, что некий житель Красноярска посчитал оскорбительным репост записи известного дизайнера Артемия Лебедева, который Востров сделал в 2012 году. При этом выяснилось, что гендиректор ТВК выразил свое несогласие с позицией Лебедева, однако заявитель потребовал завести уголовное дело именно в отношении Вострова.

Журналист подчеркнул, что может встретиться с подавшим заявление красноярцем в рамках очного перекрестного опроса. Также Востров отметил, что не поехал на первый допрос в СК, направив туда своего юриста.

В 2012 году Артемий Лебедев опубликовал в своем «Живом журнале» пост, посвященный принятию закона о защите прав верующих. Дизайнер в нецензурной форме раскритиковал документ. После этого православные активисты обратились в суд с требованием наказать Лебедева.

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Главу красноярского телеканала вызвали в СК из-за репоста в соцсети
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