В Гурьевске полиция ночью нашла пропавшего накануне 13-летнего школьника
Ночью полиция нашла 13-летнего школьника Александра Саидбаева, который пропал в субботу, 6 мая. Об этом Клопс.Ru сообщили в
Ночью полиция нашла 13-летнего школьника Александра Саидбаева, который пропал в субботу, 6 мая. Об этом Клопс.Ru сообщили в
«6 мая в 8:30 утра мальчик ушёл из дома, расположенного в СНТ “Здоровье” города Гурьевска, в школу в посёлке Васильково. Он был одет в короткую чёрную ветровку в тёмную клетку, зауженные чёрные джинсы, чёрную кофту на молнии с белой надписью на груди, серую футболку с горизонтальной синей полоской,
Как сообщили Клопс.Ru в
«Обследовали Гурьевск. Стоит отметить, что мальчик не из тех, кто постоянно