В Гурьевске полиция ночью нашла пропавшего накануне 13-летнего школьника

«6 мая в 8:30 утра мальчик ушёл из дома, расположенного в СНТ “Здоровье” города Гурьевска, в школу в посёлке Васильково. Он был одет в короткую чёрную ветровку в тёмную клетку, зауженные чёрные джинсы, чёрную кофту на молнии с белой надписью на груди, серую футболку с горизонтальной синей полоской, темно-синие кроссовки с белой подошвой. При себе имел чёрный рюкзак со школьными принадлежностями», — отмечалось в сообщении.

Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе, Александра Саидбаева нашли ночью во втором часу в Гурьевске. Для поиска был задействован уголовный розыск, подразделение по делам несовершеннолетних и кинолог. На данный момент мальчик находится дома.