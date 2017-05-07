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11:59 (мск), источник: Клопс.ru

В Гурьевске полиция ночью нашла пропавшего накануне 13-летнего школьника

Ночью полиция нашла 13-летнего школьника Александра Саидбаева, который пропал в субботу, 6 мая. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Клопс.ru

«6 мая в 8:30 утра мальчик ушёл из дома, расположенного в СНТ “Здоровье” города Гурьевска, в школу в посёлке Васильково. Он был одет в короткую чёрную ветровку в тёмную клетку, зауженные чёрные джинсы, чёрную кофту на молнии с белой надписью на груди, серую футболку с горизонтальной синей полоской, темно-синие кроссовки с белой подошвой. При себе имел чёрный рюкзак со школьными принадлежностями», — отмечалось в сообщении.

Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе, Александра Саидбаева нашли ночью во втором часу в Гурьевске. Для поиска был задействован уголовный розыск, подразделение по делам несовершеннолетних и кинолог. На данный момент мальчик находится дома.

«Обследовали Гурьевск. Стоит отметить, что мальчик не из тех, кто постоянно куда-то уходит и гуляет ночью. Он никогда не пропадал так. В этот раз ушёл, не предупредил родителей. Выясняются обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления МВД.

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