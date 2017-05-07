Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Генеральная репетиция Парада Победы стартовала в воскресенье на Красной площади, сообщает Минобороны.
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Генеральная репетиция Парада Победы стартовала в воскресенье на Красной площади, сообщает Минобороны.
В ходе тренировки будет полностью отрепетирован сценарный план военного парада 9 мая: вынос знамени Победы, приветствие парадными расчетами министра обороны РФ, прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов, проезд военной техники, музыкальное сопровождение военного парада сводным оркестром, пролеты экипажей пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», самолетов и вертолетов
Предыдущие тренировки проходили 27 апреля и 3 мая, в них было задействовано более 10 тыс. военнослужащих и 114 единиц современного вооружения и военной техники. В составе 28 парадных расчетов пешей колонны военнослужащие высших военных учебных заведений (военных академий, институтов, училищ), суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.
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Согласно информации Минобороны, в составе механизированной колонны самоходные гаубицы «Мста-С» и новейшая «Коалиция-СВ», ракетный комплекс «Искандер», представляющие ракетные войска и артиллерию, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны «БУК-М2», «Тор-М2У», зенитные
Также в составе механизированной колонны пройдут перспективные образцы бронетехники, созданной на платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг».
Впервые по Красной площади пройдут новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске —
Кроме того, в ходе генеральной репетиции и во время самого парада над Москвой пролетят 72 самолета и вертолета.
Откроет воздушный строй самый большой в мире
Изюминкой воздушного парада в этом году станет новое построение — ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь».
Также москвичи и гости столицы смогут увидеть в небе стратегические бомбардировщики Ту-95МС,
Полеты экипажей вертолетов проходят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Для экипажей