Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве

В ходе тренировки будет полностью отрепетирован сценарный план военного парада 9 мая: вынос знамени Победы, приветствие парадными расчетами министра обороны РФ, прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов, проезд военной техники, музыкальное сопровождение военного парада сводным оркестром, пролеты экипажей пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», самолетов и вертолетов Военно-космических сил России.

Военная техника парада Победы 2017 года и порядок ее движения

Предыдущие тренировки проходили 27 апреля и 3 мая, в них было задействовано более 10 тыс. военнослужащих и 114 единиц современного вооружения и военной техники. В составе 28 парадных расчетов пешей колонны военнослужащие высших военных учебных заведений (военных академий, институтов, училищ), суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

В День Победы по Красной площади впервые пройдут парадный расчет всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.