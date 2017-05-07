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21:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дождливая погода сменится солнечной к концу предстоящей недели в Иркутске

За окном будет до +21 °C.

Малооблачная и дождливая погода в Иркутске сменится солнечной к концу предстоящей рабочей недели. Температура воздуха днем будет колебаться от +11°C до +21°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 8 мая, в столице Приангарья будет малооблачно и дождливо. Температура днем до +13°C. Ветер северо-западный 6 м/с.

Во вторник, 9 мая, в Иркутске малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +21°C. Ветер северо-западный 5 м/с.

В среду, 10 мая, в Иркутске будет облачно, дождь. Температура днем до +11°C. Ветер северо-западный 6 м/с.

В четверг, 11 мая, в столице Приангарья малооблачно и небольшой дождь. За окном будет до +11°C. Ветер северо-западный 5 м/с.

В пятницу, 12 мая, в Иркутске ясно. Столбик термометра поднимется до +15°C. Ветер северный 3 м/с.

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