Дождливая погода сменится солнечной к концу предстоящей недели в Иркутске

Малооблачная и дождливая погода в Иркутске сменится солнечной к концу предстоящей рабочей недели. Температура воздуха днем будет колебаться от +11°C до +21°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 8 мая, в столице Приангарья будет малооблачно и дождливо. Температура днем до +13°C. Ветер северо-западный 6 м/с.

Во вторник, 9 мая, в Иркутске малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +21°C. Ветер северо-западный 5 м/с.

В среду, 10 мая, в Иркутске будет облачно, дождь. Температура днем до +11°C. Ветер северо-западный 6 м/с.

В четверг, 11 мая, в столице Приангарья малооблачно и небольшой дождь. За окном будет до +11°C. Ветер северо-западный 5 м/с.

В пятницу, 12 мая, в Иркутске ясно. Столбик термометра поднимется до +15°C. Ветер северный 3 м/с.