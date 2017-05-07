В Самарской области 9 мая ожидается гроза и до +26 °C
В праздничные выходные дни погода в Самарской области ожидается неустойчивой.
В праздничные выходные дни погода в Самарской области ожидается неустойчивой.
Временами будут идти небольшие дожди, ветер поменяет свое направление с северного на южное и
В воскресенье, 7 мая, будет в основном ясная погода, однако местами по области пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха составит +8 … +13 °C.
В ночь на понедельник, 8 мая, температура понизится до 0 … +5 °C, а в некоторых районах и до -2 °C. В дневное время местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +12 … +17 °C, на юге до +22 °C.
Во вторник, 9 мая, потеплеет до +21 … +26 °C, однако ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Возможна гроза.