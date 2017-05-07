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20:54 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области 9 мая ожидается гроза и до +26 °C

В праздничные выходные дни погода в Самарской области ожидается неустойчивой.

Временами будут идти небольшие дожди, ветер поменяет свое направление с северного на южное и юго-восточное. Температура воздуха постепенно начнет повышаться, и в начале следующей недели столбики термометров преодолеют отметку в 20 градусов, сообщает Приволжское УГМС.

В воскресенье, 7 мая, будет в основном ясная погода, однако местами по области пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха составит +8 … +13 °C.

В ночь на понедельник, 8 мая, температура понизится до 0 … +5 °C, а в некоторых районах и до -2 °C. В дневное время местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +12 … +17 °C, на юге до +22 °C.

Во вторник, 9 мая, потеплеет до +21 … +26 °C, однако ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Возможна гроза.

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