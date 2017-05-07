В Астане прошёл самый масштабный парад в истории страны

В Астане на площади Независимости Казахстана 7 мая прошёл военный парад в честь Дня защитника Отечества и 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Самый масштабный парад в истории страны начался в Астане

Парад был посвящён 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана и стал самым масштабным в истории страны.

Верховный Главнокомандующий ВС РК Нурсултан Назарбаев поздравил народ с 25-летием Вооружённых Сил страны.

Нурсултан Назарбаев отметил достойный путь становления казахстанской армии и её высокий авторитет.

«От первых войсковых построений до создания эффективной системы безопасности пройден огромный путь. В судьбоносный период становления государства казахстанская армия с честью выполнила поставленные перед ней задачи. Наши Вооружённые Силы завоевали высокий авторитет в стране и за рубежом», — сказал Президент Казахстана.

Торжественным маршем по площади Независимости прошли более пяти тысяч военнослужащих в составе трёх десятков пеших парадных расчётов. В параде были задействованы около 300 единиц наземной военной техники, более 70 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны.

В небе над Астаной продемонстрировали свою мощь боевые вертолёты Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-35, Ми-171Ш, ЕС-145, самолёты военно-транспортной авиации Ту-134, Ту-154, АН-26, АН-72, С-295 и фронтовой авиации Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31.

Зрители впервые воочию оценили новую военную технику, современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал казахстанской армии в 2016 и 2017 годах.

Ещё одной особенностью парада стало привлечение к участию ветеранов Вооружённых сил Казахстана, воспитанников четырёх военных школ «Жас улан», которые выступили в составе сводной роты барабанщиков, роты бригады территориальной обороны, а также воспитанников военно-патриотических клубов и учащихся военно-технических школ.

В Казахстане 7 мая отмечают государственный праздник — День защитника Отечества.