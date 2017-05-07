У большинства безработных в Молдове нет никакой специальности

Таковы данные Национального агентства занятости населения.

В Молдове официально зарегистрированы почти 14 тысяч безработных. Возраст примерно половины из них — от 30 до 49 лет. Вторая по численности возрастная категория — от 50 до 65 лет. Далее по убывающей следуют те, кому от 16 до 29.

Почти 5700 нетрудоустроенных лиц имеют неполное среднее образование, около трех тысяч — средне-профессиональное. Есть и безработные с вышим образованием, Таких около тысячи.

Большинство ищущих работу отказались от прежнего места по собственному желанию. Уволенных — около пятисот. Примерно тысяча человек осталась не удел после истечения трудового соглашения.

По официальным данным, свыше шести тысяч 700 человек впервые столкнулись с проблемой трудоустройства.