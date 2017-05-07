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19:29 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму прокуратура помогла 99-летнему ветерану вернуть квартиру

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости (Крым). После вмешательства прокуратуры 99-летней жительнице Судака, ветерану Великой Отечественной войны вернули в собственность квартиру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве рассказали, что женщина, являясь инвалидом войны первой группы и не имея возможности в силу возраста и последствий боевых ранений самостоятельно ухаживать за собой, заключила с родственником договор пожизненного содержания. «Однако, получив по договору право собственности на квартиру, он своих обязательств не выполнял, никакого ухода за заявительницей не осуществлял», — отметили в пресс-службе.

Крымчанка обратилась в прокуратуру Судака с просьбой провести по данному факту проверку и признать договор пожизненного содержания недействительным.

Прокурор города обратился в интересах инвалида войны в суд о расторжении соответствующего договора и возвращения в собственность ветерана квартиры. Судакский городской суд исковые требования удовлетворил.

В настоящее время за крымчанкой ухаживают сотрудники Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. «Социально-бытовые услуги заслуженному человеку предоставляются в полном объеме», — подытожили в пресс-службе.

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