В Крыму прокуратура помогла 99-летнему ветерану вернуть квартиру

В ведомстве рассказали, что женщина, являясь инвалидом войны первой группы и не имея возможности в силу возраста и последствий боевых ранений самостоятельно ухаживать за собой, заключила с родственником договор пожизненного содержания. «Однако, получив по договору право собственности на квартиру, он своих обязательств не выполнял, никакого ухода за заявительницей не осуществлял», — отметили в пресс-службе.
Крымчанка обратилась в прокуратуру Судака с просьбой провести по данному факту проверку и признать договор пожизненного содержания недействительным.
Прокурор города обратился в интересах инвалида войны в суд о расторжении соответствующего договора и возвращения в собственность ветерана квартиры. Судакский городской суд исковые требования удовлетворил.
В настоящее время за крымчанкой ухаживают сотрудники Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. «Социально-бытовые услуги заслуженному человеку предоставляются в полном объеме», — подытожили в пресс-службе.