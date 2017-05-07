Праздник Георгия Победоносца состоялся в Нижнем Новгороде

В сообщении говорится, что четвертый год АНО «Покровские дни» организует в Нижнем Новгороде праздник Георгия Победоносца. 6 мая на месте разрушенного Георгиевского храма состоялся заздравный молебен святому Георгию.

Молебен был проведен Нижегородским благочинием по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Кроме того, в этом году впервые АНО «Покровские дни» провела «Георгиевский урок» в школе № 19 и в Нижегородском медицинском колледже. Дети смогли подержать в руках настоящий серебряный георгиевский крест.

СПРАВКА

Православный праздник Георгия Победоносца отмечается 6 мая. Со времен Дмитрия Донского святой Георгий считается покровителем Москвы, что отражено с XIV—XV вв. еков в московской геральдике. Почитаемый во многих странах, этот святой стал символом мужества и стойкости.

Георгий получил именование Победоносец за мужество, стойкость и духовную победу над своими истязателями, которые так и не смогли принудить его отречься от звания христианина, а также за чудесную помощь людям, находящимся в опасности. В праздник святого Георгия Победоносца вспоминаются его воинские подвиги.

Святой Георгий считается покровителем воинов. Его изображение на коне является символом победы над дьяволом, которого издавна называли «древним змием».