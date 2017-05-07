С 10 мая на некоторых улицах Москвы введут ограничения движения
Это коснется проезда Стратонавтов,
Это коснется проезда Стратонавтов,
10 мая начнут действовать ограничения движения сразу на нескольких столичных улицах. Это связано со строительными работами, прокладкой или ремонтом инженерных сетей. Так, с 10 мая по 15 июня нельзя будет проехать по одной полосе проезда Стратонавтов в районе дома 11, строение 2 и дома 9, корпус 2. А с 10 мая по 15 августа ограничат движение по одной полосе на
С 10 мая по 1 июля будет перекрыта одна полоса движения на пересечении улиц Богатырский Мост и Краснобогатырской. А с 2 по 30 июля водители не смогут проехать по одной полосе на Краснобогатырской улице в районе дома 2, строение 2.
С 10 мая по 25 августа движение частично ограничат в Малом Лёвшинском переулке от пересечения с Большим Лёвшинским переулком до дома 3, а также в районе дома 30/2 на улице Пречистенке. В эти же числа — с 10 мая по 25 августа — движение частично ограничат по одной полосе в Кропоткинском переулке.
С 11 мая по 12 июня нельзя будет проехать по одной полосе в Гагаринском переулке в районе дома 8а. С 15 июня по 25 августа в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей в ЦАО частично ограничат движение по одной полосе в Большом Лёвшинском переулке от дома 8а до дома 10, строение 1. А с 30 июня по 25 августа — на улице Пречистенке от пересечения с Малым Лёвшинским переулком до Кропоткинского переулка.