С 10 мая на некоторых улицах Москвы введут ограничения движения

10 мая начнут действовать ограничения движения сразу на нескольких столичных улицах. Это связано со строительными работами, прокладкой или ремонтом инженерных сетей. Так, с 10 мая по 15 июня нельзя будет проехать по одной полосе проезда Стратонавтов в районе дома 11, строение 2 и дома 9, корпус 2. А с 10 мая по 15 августа ограничат движение по одной полосе на Петровско-Разумовской аллее от дома 8 до дома 10, корпус 1.

С 10 мая по 1 июля будет перекрыта одна полоса движения на пересечении улиц Богатырский Мост и Краснобогатырской. А с 2 по 30 июля водители не смогут проехать по одной полосе на Краснобогатырской улице в районе дома 2, строение 2.

С 10 мая по 25 августа движение частично ограничат в Малом Лёвшинском переулке от пересечения с Большим Лёвшинским переулком до дома 3, а также в районе дома 30/2 на улице Пречистенке. В эти же числа — с 10 мая по 25 августа — движение частично ограничат по одной полосе в Кропоткинском переулке.

С 11 мая по 12 июня нельзя будет проехать по одной полосе в Гагаринском переулке в районе дома 8а. С 15 июня по 25 августа в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей в ЦАО частично ограничат движение по одной полосе в Большом Лёвшинском переулке от дома 8а до дома 10, строение 1. А с 30 июня по 25 августа — на улице Пречистенке от пересечения с Малым Лёвшинским переулком до Кропоткинского переулка.