В Прикамье за ночь выпало более 35 мм снега
МЧС просит автомобилистов быть осторожными на дорогах.
МЧС просит автомобилистов быть осторожными на дорогах.
Ночью в Прикамье выпало более 35 мм снега. Самый большой уровень осадков наблюдается в южных районах Пермского края.
Главное управление МЧС России по Пермскому крае просит жителей быть осторожными. МЧС рекомендует автомобилистам быть внимательными на дорогах. В ведомстве советуют не превышать скорость, избегать опасных манёвров, соблюдать дистанцию и отказаться от излишних обгонов.
Напомним, 7 мая в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.