В Прикамье за ночь выпало более 35 мм снега

Ночью в Прикамье выпало более 35 мм снега. Самый большой уровень осадков наблюдается в южных районах Пермского края.

Главное управление МЧС России по Пермскому крае просит жителей быть осторожными. МЧС рекомендует автомобилистам быть внимательными на дорогах. В ведомстве советуют не превышать скорость, избегать опасных манёвров, соблюдать дистанцию и отказаться от излишних обгонов.