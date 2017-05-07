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14:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье за ночь выпало более 35 мм снега

МЧС просит автомобилистов быть осторожными на дорогах.

Источник: РИА "Новости"

Ночью в Прикамье выпало более 35 мм снега. Самый большой уровень осадков наблюдается в южных районах Пермского края.

Главное управление МЧС России по Пермскому крае просит жителей быть осторожными. МЧС рекомендует автомобилистам быть внимательными на дорогах. В ведомстве советуют не превышать скорость, избегать опасных манёвров, соблюдать дистанцию и отказаться от излишних обгонов.

Напомним, 7 мая в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

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