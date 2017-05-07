Повторить опыт Минска: контролеры в Гомеле тоже откажутся от униформы
Пока без форменных жилетов в областном центре будут работать лишь несколько бригад контролеров в общественном транспорте.
Пока без форменных жилетов в областном центре будут работать лишь несколько бригад контролеров в общественном транспорте.
МИНСК, 7 мая — Sputnik. В Гомеле некоторые контролеры в общественном транспорте будут работать без форменных жилетов, сообщили Sputnik в городском предприятии «Горэлектротранспорт».
Ранее в Минске было принято решение о том, что сотрудники
«Принято решение о том, что некоторые бригады
Вместе с тем, продолжили там, на остановочных пунктах Гомеля проверки, как и ранее, будут осуществлять контролеры в форме.
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