Повторить опыт Минска: контролеры в Гомеле тоже откажутся от униформы

МИНСК, 7 мая — Sputnik. В Гомеле некоторые контролеры в общественном транспорте будут работать без форменных жилетов, сообщили Sputnik в городском предприятии «Горэлектротранспорт».

Больницы и поликлиники в выходные будут работать по особому графику

Ранее в Минске было принято решение о том, что сотрудники контрольно-ревизионной службы Минсктранса будут работать без униформы. Так столичные транспортники хотели повысить платежную дисциплину среди пассажиров. Тогда же заявлялось, что если эксперимент будет признан удачным, его попробуют распространить и в других городах Беларуси.

«Принято решение о том, что некоторые бригады контрольно-ревизионной службы будут выходить на работу без форменных жилетов. Они будут работать прежде всего в салонах троллейбусов и автобусов, но при этом иметь нагрудные бейджи и служебные удостоверения», — сообщили на предприятии.

Вместе с тем, продолжили там, на остановочных пунктах Гомеля проверки, как и ранее, будут осуществлять контролеры в форме.

В Беларуси штраф за проезд без билета составляет половину базовой величины или 11,5 рублей. За провоз багажа без оплаты установлен штраф в размере 0,2 базовой величины или 4,6 рублей.