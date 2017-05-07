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15:32 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Больницы и поликлиники в выходные будут работать по особому графику

Изменен график работы учреждений здравоохранения в предстоящие выходные, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Больничные организации 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 9 мая — праздничного дня. Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови, медицинской техники 8 мая будет организована по графику субботнего дня, 9 мая — по графику праздничного дня.

В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.

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