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19:29 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе 10 ветеранам вручили ключи от новых квартир

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости (Крым). В Севастополе в преддверии Дня Победы 10 ветеранов Великой Отечественной войны получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Вместе с тем врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что с начала года новым жильем в городе обеспечены 13 ветеранов.

«В первом квартале 2017 года квартирами обеспечены трое ветеранов, сегодня еще десять. Запросов на получение жилья в данный момент больше нет. Если в течение года они буду появляться — мы оперативно отреагируем», — сообщил Овсянников.

В то же время в пресс-службе Заксобрания Севастополя уточнили, что квартиры ветераны получили в новостройке на Античном проспекте (Гагаринский район).

После торжественной церемонии вручения ключей Овсянников и глава Заксобрания Екатерина Алтабаева осмотрели квартиры вместе с их владельцами. Они убедились, что новое жилье готово к вселению — во всех квартирах сделан ремонт и установлена сантехника.

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