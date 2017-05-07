В Севастополе 10 ветеранам вручили ключи от новых квартир
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости (Крым). В Севастополе в преддверии Дня Победы 10 ветеранов Великой Отечественной войны получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости (Крым). В Севастополе в преддверии Дня Победы 10 ветеранов Великой Отечественной войны получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает
Вместе с тем врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что с начала года новым жильем в городе обеспечены 13 ветеранов.
«В первом квартале 2017 года квартирами обеспечены трое ветеранов, сегодня еще десять. Запросов на получение жилья в данный момент больше нет. Если в течение года они буду появляться — мы оперативно отреагируем», — сообщил Овсянников.
В то же время в
После торжественной церемонии вручения ключей Овсянников и глава Заксобрания Екатерина Алтабаева осмотрели квартиры вместе с их владельцами. Они убедились, что новое жилье готово к вселению — во всех квартирах сделан ремонт и установлена сантехника.