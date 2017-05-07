Белорусское телевидение покажет первый полуфинал «Евровидения»

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Белорусские государственные телеканалы во вторник, 9 мая, будут транслировать первый полуфинал международного конкурса песни «Евровидение», который в этом году проходит в Киеве (Украина), сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

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Трансляция будет осуществляться на телеканалах «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также будет доступна в онлайн-режиме на сайте телерадиокомпании.

Комментатором от Беларуси выбран журналист БТ Евгений Перлин. Трансляция начнется в 23:00.

Как ранее сообщал Sputnik, в первом полуфинале Евровидения выступят представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии.

Представитель от Беларуси — группа NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» — будет выступать во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая.