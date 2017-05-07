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11:42 (мск), источник: РИА Новости

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Нынешняя тренировка стала последней проверкой перед торжествами Девятого мая. В ней приняли участие все три колонны: пешая, механизированная и авиационная колонны, всего — более 10 человек, 114 единиц техники и 72 самолета и вертолета.

Видео
На Красной площади началась генеральная репетиция Парада Победы

По Красной площади прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ.

В этом году в параде впервые примут участие юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Движение колонны военной техники открыл танк Т-34−85, за ним следовали бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1». Далее на Красную площадь вышли БМП «Курганец-25» и БМП-3, гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С». Среди бронетехники были представлены танки Т-72Б3 и новейший Т-14 «Армата». Затем проследовали комплексы «Искандер-М», «Тор-М2У» и «Бук-М2», ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и системы С-400 «Триумф», а замыкали колонну ракетные комплексы «Ярс» и БМП на платформе «Бумеранг».

Воздушный строй открыл самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26. В этом году зрители парада смогут увидеть новое построение — ударную группу из пяти самолетов дальней авиации во главе со стратегическим ракетоносцем Ту-160 «Белый лебедь».

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, все участники репетиции показали, что готовы к Дню Победы.

«Проведенные тренировки позволили достигнуть высокой слаженности действий военнослужащих и единства парадных расчетов. Личный состав готов к участию в военном параде, который по традиции состоится 9 мая в 10 часов утра», — сказал он.

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