В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Нынешняя тренировка стала последней проверкой перед торжествами Девятого мая. В ней приняли участие все три колонны: пешая, механизированная и авиационная колонны, всего — более 10 человек, 114 единиц техники и 72 самолета и вертолета.
По Красной площади прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ.
В этом году в параде впервые примут участие юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
Движение колонны военной техники открыл танк Т-34−85, за ним следовали бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1». Далее на Красную площадь вышли БМП «Курганец-25» и БМП-3, гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С». Среди бронетехники были представлены танки Т-72Б3 и новейший Т-14 «Армата». Затем проследовали комплексы «Искандер-М», «Тор-М2У» и «Бук-М2»,
Воздушный строй открыл самый большой в мире
Командовал парадом главком Сухопутных войск
«Проведенные тренировки позволили достигнуть высокой слаженности действий военнослужащих и единства парадных расчетов. Личный состав готов к участию в военном параде, который по традиции состоится 9 мая в 10 часов утра», — сказал он.