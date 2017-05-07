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20:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Гид РИА «Воронеж»: где отметить День Победы-2017

Самые интересные события 9 мая.

Специально ко Дню Победы корреспонденты РИА «Воронеж» выбрали самые интересные события, которые пройдут в городе в честь праздника. Всего же мэрия Воронежа подготовила более 30 мероприятий к 9 мая, их полный список можно скачать здесь. По прогнозам синоптиков, в День Победы погода будет прохладной, возможен дождь.

Поучаствовать в шествии «Бессмертный полк»

Когда: 9 мая с 8:30.

Где: на улице Дзержинского между пересечениями с улицами Карла Маркса, Кардашова и Плехановской.

Сколько: бесплатно.

Памятное шествие «Бессмертный полк» пройдет в Воронеже в четвертый раз. Колонны будут формироваться на улице Дзержинского с 8:30. Шествие стартует после праздничного парада, примерно в 10:45. «Бессмертный полк» пройдет по улице Плехановской мимо площади Ленина, затем по проспекту Революции и завершится у вечного огня на площади Победы.

Сходить в музей

Когда: 9 мая с 10:00 до 18:00.

Где: музей им. Крамского (проспект Революции, 18), Воронежский областной краеведческий музей (улица Плехановская, 29).

Сколько: бесплатно.

В честь Дня Победы воронежские музеи устроят дни открытых дверей — посетить основные экспозиции музея имени Крамского и Краеведческого музея в режиме самостоятельного осмотра можно будет бесплатно. Музей Крамского также бесплатно пустит посетителей на выставку «Елена Киселева. Блеск, забвение и возвращение в свет». Кроме того, в выставочном зале музея Крамского в течение всего праздничного дня будет демонстрироваться слайд-шоу «Фотохроника военного Воронежа. Места боевой Славы». А с 12:00 до 13:30 в лекционном зале музея состоится тематическая встреча «Памятный май» для посетителей с детьми от 12 лет. В программе встречи — видеопрезентация «Воронеж военный глазами художников-фронтовиков» и показ фильмов, посвященных истории Воронежа в годы Великой Отечественной войны.

Побывать на ретро-танцплощадке

Когда: 9 мая с 14:00.

Где: Центральный парк (бывший парк «Динамо»).

Сколько: бесплатно.

«Послевоенная» танцплощадка с музыкальным репертуаром 50−60-х годов будет работать в парке до самого вечера.

Увидеть музыкальный спектакль о войне

Когда: 9 мая в 14:00.

Где: Зеленый театр Центрального парка.

Сколько: бесплатно.

Артисты воронежского Театра драмы в честь праздника бесплатно сыграют на сцене Зеленого театра музыкальный спектакль «Ворон». В основу постановки легли песни на военную тему известных советских и российских бардов. 12+

Поучаствовать в музыкальном квесте

Когда: 9 мая в 14:00.

Где: Советская площадь.

Сколько: бесплатно.

Квест ко Дню Победы «Музыка под свист пуль» пройдет в Воронеже впервые. Маршрут будет состоять из 20 станций, на которых будут зашифрованы исполнители, композиторы и песни, связанные с Великой Отечественной войной. Цель акции — дать участникам взглянуть на войну со стороны искусства и музыки. Игроки узнают истории создания песен и интересные факты о жизни людей в годы войны. Участники квеста познакомятся с биографиями выдающимися деятелей культуры 40-х. Регистрация команд для квеста открыта в группе в соцсети. 11+

Сходить на концерт песен военных лет

Когда: 9 мая в 15:00.

Где: театральный центр «Никитинский» (улица Никитинская, 1).

Сколько: бесплатно.

В праздничном концерте примут участие актеры театрального центра «Никитинский», студенты Воронежского института искусств и музыканты воронежской филармонии. В программе — стихи и песни военных лет под живую музыку. 0+

Побывать на «Ратном поле»

Когда: 9 мая с 15:00.

Где: Центральный парк (бывший парк «Динамо»).

Сколько: бесплатно.

В Центральном парке впервые пройдет фестиваль «Ратное поле», организацией которого занимаются городское управление культуры и клуб исторических реконструкций «Аскалон». В программе фестиваля — казачья джигитовка, исторический тир с метанием копья и топора, стрельба из лука, полевые лагеря клубов исторической реконструкции эпохи Средневековья, историческое фехтование, выставка автомобилей театра «Каскадер», катания на лошадях, музыкальные выступления. 0+

Станцевать танго

Когда: 9 мая с 16:00 до 20:00.

Где: Петровский сквер.

Сколько: бесплатно.

Еще одна открытая танцплощадка развернется в Петровском сквере. Организаторы обещают включать танго.

Посмотреть короткометражки о войне

Когда: 9 мая в 17:00.

Где: книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

Сколько: бесплатно.

В книжном клубе состоится показ короткометражных фильмов молодых российских режиссеров о Великой Отечественной войне. Подробнее о показе можно узнать в соцсети. 12+

Посмотреть фаер-шоу

Когда: 9 мая в 20:00.

Где: Адмиралтейская площадь.

Сколько: бесплатно.

Традиционный фестиваль огненных искусств «Огни Победы» в 2017 году соберет более 100 участников из России и стран СНГ. На Адмиралтейке состоится гала-концерт с участием лучших фаерщиков, ставших лауреатами фестиваля, и приглашенных гостей. 0+

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