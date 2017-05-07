Резкое похолодание ожидается 8 мая в Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 8 мая в Беларуси ожидается резкое похолодание, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 7 и 8 мая

Ночью и утром во многих районах страны пройдут сильные дожди, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по юго-востоку возможны грозы. Температура ночью составит 2−9 градусов выше нуля, днем — 4−11 градусов тепла.

В период с 9 по 11 мая также сохранится холодная неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега.