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12:54 (мск), источник: БЕЛТА

Резкое похолодание ожидается 8 мая в Беларуси

Ночью и утром во многих районах страны пройдут сильные дожди, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по юго-востоку возможны грозы.

Источник: БЕЛТА

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 8 мая в Беларуси ожидается резкое похолодание, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Ночью и утром во многих районах страны пройдут сильные дожди, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по юго-востоку возможны грозы. Температура ночью составит 2−9 градусов выше нуля, днем — 4−11 градусов тепла.

В период с 9 по 11 мая также сохранится холодная неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега.

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