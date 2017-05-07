Резкое похолодание ожидается 8 мая в Беларуси
Ночью и утром во многих районах страны пройдут сильные дожди, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по
Ночью и утром во многих районах страны пройдут сильные дожди, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 8 мая в Беларуси ожидается резкое похолодание, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью и утром во многих районах страны пройдут сильные дожди, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.
В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, по
В период с 9 по 11 мая также сохранится холодная неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега.