Источник: эсминец США не повлияет на военно-морской парад в Петербурге

Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщение о том, что морской парад в Петербурге якобы отменен из-за приблизившегося к внутренним водам России на расстояние потенциального ракетного удара американского крейсера USS Carney.

«Морской парад в Санкт-Петербурге, безусловно, состоится, однако количество участвующих в нем кораблей будет уменьшено, но это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца», — сказал собеседник агентства.

При этом он отказался сообщить о причинах сокращения количественного состава кораблей, участвующих в морском параде.

В то же время собеседник подчеркнул, что количество участвующих в параде кораблей до 10 единиц будет традиционным, как и в предыдущие годы.