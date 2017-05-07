Источник: эсминец США не повлияет на военно-морской парад в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости.
Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщение о том, что морской парад в Петербурге якобы отменен
«Морской парад в
При этом он отказался сообщить о причинах сокращения количественного состава кораблей, участвующих в морском параде.
В то же время собеседник подчеркнул, что количество участвующих в параде кораблей до 10 единиц будет традиционным, как и в предыдущие годы.