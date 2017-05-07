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11:51 (мск), источник: РИА Новости

Источник: эсминец США не повлияет на военно-морской парад в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Военно-морской парад в Санкт-Петербурге, посвященный Дню Победы 9 мая, состоится, однако количество кораблей, участвующих в нем, будет уменьшено, сообщил РИА Новости в воскресенье информированный источник в северной столице.

Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщение о том, что морской парад в Петербурге якобы отменен из-за приблизившегося к внутренним водам России на расстояние потенциального ракетного удара американского крейсера USS Carney.

«Морской парад в Санкт-Петербурге, безусловно, состоится, однако количество участвующих в нем кораблей будет уменьшено, но это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца», — сказал собеседник агентства.

При этом он отказался сообщить о причинах сокращения количественного состава кораблей, участвующих в морском параде.

В то же время собеседник подчеркнул, что количество участвующих в параде кораблей до 10 единиц будет традиционным, как и в предыдущие годы.

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