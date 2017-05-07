РФ изменила правила въезда из Беларуси: что ждет пассажиров?

МИНСК, 7 апр — Sputnik. В России уже через неделю, 15 мая, вступит в силу решение о введении пограничного контроля воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Беларуси и улетающих в республику.

Россия ввела контроль самолетов и пассажиров на границе с Белоруссией

Беларусь не будет вводить симметричные меры и рассчитывает, что новый порядок въезда не будет ущемлять свободу перемещения граждан Союзного государства. В Национальной авиакомпании «Белавиа», в свою очередь, прогнозируют снижение транзита через Минск и падения доходов в связи с этим.

Sputnik анализирует основные моменты нововведения.

В Минске были предупреждены.

Как сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, сразу же после того, как было обнародовано решение российских властей, в Минске знали о том, что авиарейсы между Россией и Беларусью будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Об этом решении МИД оповестил белорусские органы госуправления — Госпогранкомитет, ГТК, МВД и Минтранс.

Мирончик отметил, что «по заверениям российской стороны, новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан».

«Посмотрим, как будут реализовываться эти новые подходы», — добавил пресс-секретарь МИД.

Для граждан СГ ничего не изменится.

Нововведение коснется только граждан третьих стран, следующих авиарейсами в или из Беларуси.

Как пояснил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, введение погранконтроля для лиц из третьих стран никак не ущемит граждан стран-членов СГ.

«Никаких ограничений нет. Для россиян и белорусов ничего не меняется — как они пересекали границу без ограничений, так и будут пересекать. Если для удобства будет нужен дополнительный коридор, значит, пограничники его введут. Об этом договоренность с ними есть», — заверил государственный секретарь СГ.

Пока сложно сказать, будут ли аналогичные меры контроля введены российской стороной для пассажиров наземного транспорта на международных рейсах. Однако, полагает Рапота, такое решение, скорее всего, последует.

По его словам, это необходимо, чтобы «облегчить и упорядочить пересечение границы для граждан третьих стран».

Почему РФ приняла такое решение?

Как поясняют российские эксперты, это решение Москвы продиктовано тем, что Беларусь в феврале 2017 года ввела краткосрочный безвизовый режим въезда для граждан 80 государств. В связи с этим РФ была вынуждена создать пограничные зоны на белорусско-российской границе.

Тогда в Москве подчеркивали, что решение Минска о безвизовом въезде негативно влияет на безопасность в РФ, поскольку между Беларусью и Россией отсутствует граница, и никто не может гарантировать в отсутствие единой миграционной политики, что граждане из «черного списка» не будут въезжать в РФ из Беларуси, куда они прибыли без виз.

Минск не даст симметричного ответа.

Как сообщили журналистам в Госпогранкомитете, Беларусь не будет вводить пограничный контроль для пассажиров, следующих в/из России.

«Беларусь в настоящее время не видит причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Россией и Беларусью», — заявил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.

Он подчеркнул, что Госпогранкомитет пограничный контроль на самолетах, следующих из Беларуси в Россию и в обратном направлении, осуществлять не будет.

«Белавиа» предвидит снижение доходов.

На сегодняшний день, в отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной, Минск является наиболее коротким и удобным каналом транзита. Из Национального аэропорта Минск осуществляются регулярные рейсы в Киев, Харьков, Одессу и некоторые другие украинские города. Кроме того, через Минск транзитом следуют и другие пассажиры, летящие в иностранные государства.

В департаменте по авиации Минтранса Беларуси отмечают, что решение российских властей негативно отразится на финансовых результатах национального авиаперевозчика.

«Эта ситуация может негативно повлиять на транзитный поток, и мы обеспокоены этим», — подчеркнули в департаменте.

Там отметили, что у белорусской авиакомпании много пунктов прилета в РФ, которые не оборудованы международными терминалами. Поэтому, как будут осуществляться рейсы из Беларуси в такие аэропорты, пока непонятно. В частности, «Белавиа» не сможет выполнять по этой причине чартерные рейсы в Ноябрьск и Новый Уренгой, об этом было соответствующее уведомление Росавиации. Через некоторое время оно было отменено, но как будут летать белорусские нефтяники, которые работают вахтовым методом в РФ, пока непонятно.

По данным департамента, в 2016 году доля транзитных пассажиров в Национальном аэропорту Минск приблизилась к 49%.

«Национальный аэропорт и “Белавиа” приложили для роста транзита максимум усилий: организовали удобные стыковки, открыли новые востребованные направления и рейсы, поэтому вопрос транзита очень волнует сегодня белорусскую авиационную отрасль», — сказали в департаменте.