Откуда в Москве лучше всего смотреть салют в День Победы

Источник: РИА "Новости"

Начало традиции праздничных салютов в России было положено 5 августа 1943 года — тогда салют прогремел в честь взятия советскими войсками Белгорода и Орла. Его произвели «подручными средствами» артиллерийские расчеты гарнизона Кремля и войск ПВО. Однако именно салют в честь Победы в Великой Отечественной войне стал особенным. В Москве 9 мая 1945 года орудия расставили от Соборной площади Кремля до Боровицких ворот. Прозвучали 30 залпов из тысячи артиллерийских орудий, более сотни прожекторов раскрасили и установили в центре столицы. Каждый орудийный залп сопровождался направленным цветным лучом прожектора. Всего в годы Великой Отечественной войны состоялось 355 салютов с фейерверком сигнальных ракет всех цветов и подсветкой прожекторов. В честь 72-летия Победы в Москве эту историческую особенность планируется вернуть, и салют на Поклонной горе будет подсвечиваться. Как сообщил командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона гвардии полковник Вячеслав Парадников, самыми большими и зрелищными станут салюты на Поклонной горе и Воробьевых горах. Причем на Воробьевых он будет еще и самым протяженным: 18 салютных установок расположатся на километровом отрезке Лужнецкой набережной.

По словам Парадникова, самые выгодные точки обзора находятся рядом с монументом Победы на Поклонной горе, где видно и сам салют, и работу артиллерийских расчетов.

А со смотровой площадки на Воробьевых горах видно шесть или семь салютных точек в Москве. Кроме того, залпы будут отражаться в речной воде. Однако надо иметь в виду, что обе точки — самые популярные в городе. Артиллерийские салюты запустят с 16 точек в разных районах Москвы, в том числе в Лианозово, на ВДНХ, в Зеленограде, Митино, Покровском-Стрешнево, царской усадьбе «Измайлово», парке «Кузьминки», Братеевском парке и Южном Бутово. Еще в 18 парках столицы прогремят фейерверки. Так, красочные залпы можно будет увидеть на парковке в районе Большого Москворецкого моста, в парках «Красная Пресня», «Сокольники», «Измайловский», «Таганский», садах «Эрмитаж», имени Баумана и других основных зеленых зонах города. Причем, например, за салютом в Парке Горького удастся наблюдать с высоты смотровой площадки музея, который располагается в арке главного входа в парк. В музей стоит прийти заранее, поскольку вместительность крыши ограничена. Вход в музей по билету, стоимость 300 рублей.

Традиционно выгодный вид на праздничный салют откроется с мостов. Больше всего людей скапливается на Большом Каменном мосту, но если прийти заблаговременно, то можно занять удобное для обзора место. Также хорошо видно салют с Крымского, Бородинского, Пушкинского, Патриаршего мостов, а также моста «Багратион». Что касается смотровых площадок, то как альтернативу Воробьевым горам можно предложить смотровую площадку у РАН, хотя и там вечером 9 мая будет людно. А вот если вы нацелились на идеально расположенную смотровую площадку на крыше Центрального детского мира, то спешим расстроить: в обычные дни она работает до 21.30, а в праздник из-за наплыва людей в центре не исключено, что ее закроют раньше в целях безопасности. Увидеть салют можно и со смотровой храма Христа Спасителя, расположенной на высоте 40 метров. Впрочем, этот вариант подороже: на 9 мая стоимость посещения любой из четырех площадок (они вмещают 400 человек) выросла с 250 до 750 рублей. Помощник исполнительного директора Фонда ХХС Людмила Шмелева пояснила, что дополнительная плата взимается исключительно для повышения комфорта посетителей и обеспечения их безопасности. Предположительно, после 9 мая цены вернутся к обычному уровню. Тем, кто всегда мечтал понаблюдать за праздничным салютом с борта комфортабельного теплохода, стоит незамедлительно отправиться на причалы Москвы-реки за билетами или забронировать поездки онлайн. Программы речных прогулок настолько популярны, что билеты на большинство маршрутов раскупили за неделю до праздника. Средняя стоимость доступных билетов — 1,5 тыс. рублей. В цену входит сама прогулка (2,5−3 часа), развлекательная программа, а многие круизы включают в себя ужины в формате «все включено».

Оригинальный способ посмотреть на салют свысока — попасть на Останкинскую башню.