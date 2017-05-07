В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы

«На Дворцовой площади состоялась генеральная репетиция Парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по брусчатке главной площади Северной столицы пройдут парадные «коробки» слушателей и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии связи имени Маршала Буденного, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, Военно-медицинской академии имени Кирова и другие.

Следом за пешими колоннами на Дворцовую площадь выйдет тяжелая гусеничная техника. Уточняется, что пройдут бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К», БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 «Град», КАМАЗы-63501 с крупнокалиберными гаубицами МСТА-Б, новейшие оперативно-тактические комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы С-300.