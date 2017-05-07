В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада в честь 72-й годовщины Победы прошла в воскресенье в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция военного парада в честь 72-й годовщины Победы прошла в воскресенье в
«На Дворцовой площади состоялась генеральная репетиция Парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по брусчатке главной площади Северной столицы пройдут парадные «коробки» слушателей и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии связи имени Маршала Буденного, Военной академии
Следом за пешими колоннами на Дворцовую площадь выйдет тяжелая гусеничная техника. Уточняется, что пройдут бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К», БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 «Град», КАМАЗы-63501 с крупнокалиберными гаубицами
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