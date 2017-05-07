Эксперт подтвердил: рожденные после 1970 года пенсий не получат
Экономист Виорел Гырбу утверждает Sputnik Молдова, что пенсионная реформа не позволит избежать грядущего социального коллапса.
Экономист Виорел Гырбу утверждает Sputnik Молдова, что пенсионная реформа не позволит избежать грядущего социального коллапса.
КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik, Сергей Цуркану. В 2016 году эксперты заявили для Sputnik Молдова неприятную новость — при существующей системе начисления пенсий в Молдове, родившиеся после 1970 года пенсий не получат.
В нынешнем, 2017 году, власти страны заявили о начале пенсионной реформы, в первую очередь речь идет о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и мужчин и сокращения срока взносов в пенсионный фонд. Эксперты МВФ назвали данную реформу важнейшим достижением молдавского правительства. Вместе с тем экономист Виорел Гырбу сказал Sputnik Молдова, что кардинальных изменений не случилось и ждать их не стоит — родившиеся после 1970 граждане
«Ситуация не изменилась — все осталось
Реформа пенсионной системы Молдовы не является реформой, продолжает собеседник.
«Де-факто, никакой реформы не было, и нет. Увеличение пенсионного возраста означает, что пенсионеров станет меньше, соответственно у бюджета пенсионного фонда будет меньший дефицит. Но это не называется реформой — рано или поздно жители Молдовы поймут, что нет никакого резона платить в пенсионный фонд, которые не оплачивает пенсии», — сказал эксперт.
Впрочем, у Виорела Гырбу есть рецепт спасения пенсионной системы Молдовы, на его взгляд, нужны кардинальные налоговые изменения.
«Нужен радикальный выход из ситуации, он состоит в том, что облагать налогом нужно не только заработную плату, но и экономические активы экономических агентов. Эти деньги также должны идти в пенсионный фонд. Если не будет проведена подобная реформа, Пенсионный фонд останется в таком же плачевном состоянии, как и сейчас», — резюмировал Гырбу.