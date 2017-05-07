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14:36 (мск), источник: Sputnik.md

Эксперт подтвердил: рожденные после 1970 года пенсий не получат

Экономист Виорел Гырбу утверждает Sputnik Молдова, что пенсионная реформа не позволит избежать грядущего социального коллапса.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik, Сергей Цуркану. В 2016 году эксперты заявили для Sputnik Молдова неприятную новость — при существующей системе начисления пенсий в Молдове, родившиеся после 1970 года пенсий не получат.

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В нынешнем, 2017 году, власти страны заявили о начале пенсионной реформы, в первую очередь речь идет о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и мужчин и сокращения срока взносов в пенсионный фонд. Эксперты МВФ назвали данную реформу важнейшим достижением молдавского правительства. Вместе с тем экономист Виорел Гырбу сказал Sputnik Молдова, что кардинальных изменений не случилось и ждать их не стоит — родившиеся после 1970 граждане по-прежнему могут не рассчитывать на получение пенсий.

«Ситуация не изменилась — все осталось по-прежнему. Продолжительность жизни в Молдове не самая высокая на Европейском континенте. Многие, особенно мужчины умрут до пенсии. Шансов дожить до пенсии у молдавских мужчин не много. При том, что основная часть выплат в пенсионный фонд производится именно мужчинами», — заявил экономист.
Реформа пенсионной системы Молдовы не является реформой, продолжает собеседник.

«Де-факто, никакой реформы не было, и нет. Увеличение пенсионного возраста означает, что пенсионеров станет меньше, соответственно у бюджета пенсионного фонда будет меньший дефицит. Но это не называется реформой — рано или поздно жители Молдовы поймут, что нет никакого резона платить в пенсионный фонд, которые не оплачивает пенсии», — сказал эксперт.

Впрочем, у Виорела Гырбу есть рецепт спасения пенсионной системы Молдовы, на его взгляд, нужны кардинальные налоговые изменения.

«Нужен радикальный выход из ситуации, он состоит в том, что облагать налогом нужно не только заработную плату, но и экономические активы экономических агентов. Эти деньги также должны идти в пенсионный фонд. Если не будет проведена подобная реформа, Пенсионный фонд останется в таком же плачевном состоянии, как и сейчас», — резюмировал Гырбу.

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