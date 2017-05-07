Ураганный ветер в Красноярске ломает деревья и повреждает автомобили

Сильный ветер, о котором предупреждали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю накануне, уже натворил бед в краевом центре.

На ул. Красномосковская, 34 сорванное витражное стекло повредило заднее стекло у автомобиля. А поваленный ветром тополь разбил окно на первом этаже. Ветер оборвал линии электропередач. Без света долгое время находились жители Покровки, 2-ой Краснодарской и 2-ой Смоленской городская служба «005» с утра работает в усиленном режиме. Туда с интервалом практически в 20−30 минут звонят красноярцы и оставляют заявки на устранение повреждений. Уже поступило около 30 звонков. Также зафиксирован обрыв проводов. Без электричества находились дома по ул. 2-я Краснодарская, 2-я Смоленская, Покровка.