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13:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Мокрый снег и до -7 градусов прогнозируют на Южном Урале в ближайшую ночь

Ожидается порывистый ветер.

Заморозки до -7 градусов и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются на Южном Урале в ночь на 8 мая, сообщают в челябинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, днём в понедельник воздух на территории Челябинской области прогреется до 10−15 градусов выше нуля, в южных районах — до +20. Западный ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с, возможны отдельные порывы до 16 м/с.

Добавим, что в Челябинске 8 мая осадков не ожидается, ночью также прогнозируют понижение температуры до -3 градусов.

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