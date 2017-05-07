Мокрый снег и до -7 градусов прогнозируют на Южном Урале в ближайшую ночь

Заморозки до -7 градусов и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются на Южном Урале в ночь на 8 мая, сообщают в челябинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, днём в понедельник воздух на территории Челябинской области прогреется до 10−15 градусов выше нуля, в южных районах — до +20. Западный ветер будет дуть со скоростью 4−9 м/с, возможны отдельные порывы до 16 м/с.

Добавим, что в Челябинске 8 мая осадков не ожидается, ночью также прогнозируют понижение температуры до -3 градусов.