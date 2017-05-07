В Москве 8 и 9 мая пройдут сильные дожди со снегом
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Москве
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Москве
«8 и 9 мая осадки усилятся, местами перейдут в мокрый снег. Ночью температура будет колебаться около нуля, на дорогах образуется гололедица, возможно налипание снега на провода. Днем воздух прогреется до
По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогнозируется установление временного снежного покрова до 10 сантиметров. «Если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля, он не растает к утру», — добавил он.
Согласно материалам к оперативному совещанию правительства Москвы, тучи в небе над Москвой разгонят перед 9 мая для проведения военного парада. Как ранее рассказал РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, разгон облаков во время праздников в российской столице, который будет проводиться 9 мая, безопасен для жителей Москвы.